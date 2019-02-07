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Очередной боксер: установлена личность мужчины, избившего подростка в Киеве

STYLERЖизнь    07.02.2019 - 20:47
Очередной боксер: установлена личность мужчины, избившего подростка в Киеве
Коллаж РБК-Украина

Многие считают, что парень сам спровоцировал мужчину

Мужчина, избивший 6 февраля 15-летнего подростка, который бросил снежку в лобовое стекло его автомобиля, оказался профессиональным боксером, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Его зовут Виктор Сидоренко, он чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпион мира по кикбоксингу, призер мира по муай-тай. Провел на профессиональном ринге 14 боев, из них 11 побед досрочно (2003-2008 годы).

Очередной боксер: установлена личность мужчины, избившего подростка в Киеве

Виктор Сидоренко (справа). Фото: facebook.com/KyivOperativ

Также он тренер боксеров профессионалов в Elite Boxing Promotions, тренер боксеров любителей. Возглавляет собственную школу бокса, профессиональный боксер со спортивным прошлым, которое тянется со времён СССР. 

Этот человек на данный момент имеет свою школу бокса и занимается тренерской деятельностью. 

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Впрочем, пользователи сети поддержали мужчину. Они считают, что он правильно сделал, что проучил подростка, который его спровоцировал. Они пишут, что если бы он его действительно хотел избить, мальчишка вряд ли бы ушел с места инцидента на своих двоих.

"Это же надо быть таким невезучим 15 летним парнем, чтобы из 1000 машин в городе, кинуть снежок именно в машину проф боксера. Вот это не фортит малому", - написала Марина Горбунова.

"Молодец, тренер Сидоренко, на собственном примере показал малолетним имбицилам пользу занятий спортом. Теперь дети будут заниматься боксом, чтоб не попадать в такие неловкие ситуации", - восхитился боксером Andrey Anatolievich.

"А кого он избивал? Тому сопляку очень повезло, что он попал снежкой в машину профессионала с крепкими нервами, хорошей выдержкой и самообладанием", - высказал свое мнение Johangreg Stromptrsten.

"По-моему, боксер защищался. Школьник ведет себя достаточно агрессивно,а боксер немного остудил горячего школьника", - считает Игорь Семецкий.

Очередной боксер: установлена личность мужчины, избившего подростка в Киеве

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 7 февраля в селе Морозовка Харьковской области мужчина жестоко избил сотрудника "скорой", которая приехала на вызов к его беременной жене.

Ранее мы сообщали о том, что футболист Александр Алиев утверждает, что жена сама инсценировала избиения, чтобы завладеть его квартирой.

К слову, недавно учительница физкультуры из РФ устроила "день каннибала" для первоклассников - она предлагала отпилить ребенку ногу.

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