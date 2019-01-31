Под Черкассами поймали серийного насильника: все подробности (видео)

Видео: YouTube / Полиция Черкасской области

В Черкасской области в Смеле правоохранители задержала насильника, который после совершения преступления готовился к новому. Об этом сообщили в четверг, 21 января, в секторе коммуникации местной полиции.

Также опубликовано видео с признанием злоумышленника.

Отмечается, что мужчина напал на женщину, изналиловал и украл у нее мобильный телефон.

Как рассказали в полиции, в тот же день преступник пытался изнасиловать еще одну женщину.

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Правоохранителям позвонили женщины и рассказали, что стали свидетельницами преступления.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Смелы.

Открыто уголовное производство.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (Разбой) УК.

Подозреваемый рассказал, что вечером на улице он "завалил" женщину, мимо проходил мужчина, и ему пришлось ее отпустить. Позже он напал на другую женщину, снял с нее штаны и хотел изнасиловать, но только "просто потрогал и ушел", отобрав мобильник.

Как сообщалось ранее, 25 января в Харькове в одной из аптек мужчина изнасиловал девушку-провизора. В течение нескольких часов после совершения преступления маньяком-насильником, который оказался серийным маньяком, полиция Немышлянского района Харькова установила личность злоумышленника.

Также мы писали о том, что недавно приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который на протяжении десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек. Мужчину отпустили под залог в 140 тысяч гривен.