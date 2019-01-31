Под Черкассами поймали серийного насильника: все подробности (видео)

В день задержания злоумышленник готовился к новому преступлению
Видео: YouTube / Полиция Черкасской области
В Черкасской области в Смеле правоохранители задержала насильника, который после совершения преступления готовился к новому. Об этом сообщили в четверг, 21 января, в секторе коммуникации местной полиции.
Также опубликовано видео с признанием злоумышленника.
Отмечается, что мужчина напал на женщину, изналиловал и украл у нее мобильный телефон.
Как рассказали в полиции, в тот же день преступник пытался изнасиловать еще одну женщину.
Скриншот
Правоохранителям позвонили женщины и рассказали, что стали свидетельницами преступления.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Смелы.
Открыто уголовное производство.
Злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (Разбой) УК.
Подозреваемый рассказал, что вечером на улице он "завалил" женщину, мимо проходил мужчина, и ему пришлось ее отпустить. Позже он напал на другую женщину, снял с нее штаны и хотел изнасиловать, но только "просто потрогал и ушел", отобрав мобильник.
Как сообщалось ранее, 25 января в Харькове в одной из аптек мужчина изнасиловал девушку-провизора. В течение нескольких часов после совершения преступления маньяком-насильником, который оказался серийным маньяком, полиция Немышлянского района Харькова установила личность злоумышленника.
Также мы писали о том, что недавно приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который на протяжении десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек. Мужчину отпустили под залог в 140 тысяч гривен.