В Днепре ВАЗ влетел в столб - есть пострадавшие

Фото:ДТП в Днепре (

В результате инцидента пострадало три человека. Все они находились в кабине авто

В Днепре произошло дорожное происшествие. В воскресенье, 25 ноября, около 6:35 заводской ВАЗ врезался в столб. Столкновение случилось на Набережной, в результате него пострадали три человека. Об этом сообщает "Информатор".

По словам полицейских патрульных, ВАЗ ехал из Красного Камня в направлении центра города. ДТП произошло недалеко от поворота на улицу Павлова, мужчина, управлявший автово, не справился с управлением и въехал в опору. Кабину ВАЗа "смяло" об столб, но каким-то чудом никто не погиб.

К месту аварии сразу вызвали "скорую" и сотрудников Службы спасения. В ДТП пострадало всего трое человек: водитель и две 15-летние девочки, которые находились в салоне автомобиля. По предварительным данным, все пострадавшие "отделались" множественными переломами.

Стоит отметить, что все участники инцидента по прибытии медиков находились в сознании. Водителя и одну из девочек из ВАЗа извлекали спасатели с помощью спецтехники. Девочек-подростков каретой скорой помощи доставили для госпитализации в больницу на Космическую. 32-летнего водителя авто увезли в 16-ю больницу.

Фото с места ДТП (dp.informator.ua)

Сообщается, что движение на месте происшествия не затруднено. Все детали аварии будет выяснять следственно-оперативная группа.

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Видео: (video.rbc.ua)