Под Днепром из окна выпал двухлетний ребенок: подробности трагедии

Ребенок выпал, пока родители были на кухне

Сегодня, 11 марта, в Каменском Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа, сообщает пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Трагический инцидент произошел, пока родители находились на кухне. Малыш 2016 года рождения взобрался на подоконник и упал вниз.

Известно, что ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии - он находится в коме.

Представитель полиции обратилась к родителям с просьбой побеспокоиться о безопасности детей и поставить защиту на окна.

"Такие трагедии случаются, как в неблагополучных семьях, так и в самых обычных. Ставьте заглушки на окна, пожалуйста", - написала Анна Старчевская на своей Facebook-странице.

Ребенок выпал из окна - ЧП в Каменском (скрин: facebook.com)

Ранее мы сообщали, что под Полтавой восьмилетнего ребенка переехал трактор. Школьник находился в кабине и выпал во время движения.

А также информировали о том, что в Тернопольской области в реке нашли тело четырехлетнего мальчика, который пропал в этот же день.

К слову, горе-мать, которая оставила трехлетнюю дочь на неделю без еды и воды, сделала это умышленно и не раскаивается в содеянном.