Двойное самоубийство на недострое под Черновцами: найдены предсмертные записки

Самоубийство подростков в Сторожинце (видео: youtube.com)

Попытка двойного самоубийства подростков в Сторожинце Черновицкой области закончилось тяжелыми травмами одного из юношей. В субботу, 16 февраля, возле недостроенного здания на ул. Матросова в г. Сторожинец были найдены тела 17-летнего и 19-летнего юношей. Медики констатировали смерть одного из пострадавших, другого отвезли в реанимацию с переохлаждением и тяжелыми травмами. Позже полиция нашла предсмертные записки юношей. Об этом рассказывается в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

В результате падения со здания на месте погиб 19-летний парень. Другого, 17-летнего юношу, госпитализировали с переохлаждением и политравмой. По словам медиков, он в тяжелом состоянии, но находится в сознании. Оба пострадавшие являются учениками Сторожинецкой гимназии.

Самоубийство подростков в Сторожинце (фото: cv.npu.gov.ua)

Также, дополнительно стало известно, что юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства. Пострадавшие на учетах в правоохранительных органах и социальных службах не находились. Полицией изъяты записки, которые они оставили после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. В полиции сообщили, что досудебное следствие продолжается.

В отделе коммуникации отметили, что факт связи молодых людей с "группами смерти" и "суицидальными играми" не установлен.

Самоубийство подростков в Сторожинце (видео: youtube.com)

Напомним, что в Киеве рассказали о новой суицидальной игре.

Ранее мы писали, что под Харьковом парень совершил странное самоубийство.