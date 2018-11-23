"Фекалии по углам": в Запорожье дети жили в невыносимых условиях

Коллаж РБК-Украина

По квартире были разбросаны вещи и бегали тараканы

В городе Запорожье обнаружили двух маленьких детей, которые жили в жутких условиях. Об этом сообщает издание Gazeta.zp.ua.

Жители дома №40 по улице Патриотической в городе Запорожье обратили внимание на странную семью, в которой воспитывалось двое маленьких детей. Дети часто оставались одни в квартире из которой был слышен неприятный запах.

Соседи не выдержали и вызвали патрульную полицию. Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили двух раздетых и голодных малышей, двух и шести лет. Матери дома не было и выяснилось, что она часто оставляла их одних и уходила по своим делам.

В самом жилище была жуткая антисанитария – везде была грязь, вещи были разбросаны, по углам валялись фекалии, а по комнатам бегали тараканы. Кроме того, в помещении был жуткий запах.

Детей осмотрели медики и направили их в первую городскую больницу для оказания медицинской помощи. Горе-матери об этом сообщили по телефону.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве безработная женщина растила детей в полной антисанитарии.

А также рассказывали о том, что Бердичеве мать оставила детей одних на несколько суток без еды и в неотапливаемом помещении.

Дети рассказали, что так замерзли, что засовывали за пазуху маленьких новорожденных котят, которых родила их кошка. Котята задохнулись в детских объятиях, но только благодаря им малыши смогли выдержать холод.

Видео: РБК-Украина