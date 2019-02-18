В Херсоне 25-сантиметровые паразиты убили маленькую девочку

Смерть девочки от глистов в Херсоне (коллаж: РБК-Украина)

Девочка умерла от интоксикации паразитами

Недавно стало известно об очередной детской смерти в городе Херсон - пятилетняя девочка скончалась от интенсивной инвазии аскаридозом и ее осложнений.

Трагедия произошла еще в прошлом году, но об этом стало известно лишь сейчас, сообщает областная санитарно-эпидемиологическая станция.

Для справки: аскаридоз - кишечная инвазия из группы нематодозов, возбудителями которой являются аскариды. Гельминты паразитируют в тонкой кишке. Длина взрослого гельминта составляет 25-30 см.

Личинки и яйца аскарид попадают в организм с немытыми овощами, фруктами, яйца развиваются в кишечнике, затем попадают в лимфатические и кровеносные сосуды, после чего с потоком крови попадают в печень, правый желудочек сердца, легкие. Оттуда в бронхи, трахею, глотку, полость рта. После повторного заглатывания в организме растут взрослые аскариды.

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