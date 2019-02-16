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Жестоко и безжалостно: в Черкассах убили сестру украинского писателя

STYLERЖизнь    16.02.2019 - 15:55

Видео: (YouTube/Поліція Черкащини)

Неадекват жестоко убил продавщицу в одном из сел Шполянского района. Как выяснилось позже, женщина являлась сестрой украинского писателя Михаила Слабошпицкого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Убийцей оказался ранее судимый местный житель, который признался в содеянном. Он рассказал, что ударил потерпевшую топором по голове с целью завладеть продуктами питания и деньгами. От полученной травмы женщина моментально скончалась.

Супруга писателя Светлана Короненко также написала о печальном известии в соцсети Facebook. "По специальности библиотекарь. Всю жизнь работала в библиотеке, а в последние годы жизни держала небольшой сельский магазинчик. Там ее вчера и убили. Жестоко и безжалостно", - написала Светлана.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное. Продолжается следствие.

Напомним, что в День Валентина в Кропивницком в одной из многоэтажек изверг убил 35-летнюю женщину. На данный момент в совершении преступления подозревается бывший муж убитой.

Ранее мы рассказывали шокирующую историю украинки о жизни в плену убийцы. Людмила поделилась жуткими подробностями, о которых вспоминает с неподдельным страхом.

А также сообщали, что в больнице Киева убили пациента. Он не нравился соседям, так как порой шумел, а по ночам громко храпел. Один из пациентов не выдержал и, схватив костыли, ударил мужчину по голове.

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