Под Херсоном в доме заживо сгорели дети: подробности трагедии

Фото: коллаж РБК-Украина

У 37-летней женщины всего 8 детей

В Херсонской области в селе Червоноблагодатное произошел пожар в частном одноэтажном доме, в результате погибли двое детей - 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. Как сообщили в пятницу, 8 февраля, в пресс-службе полиции, трагедия произошла вчера поздно вечером на улице Школьной.

На ликвидацю пожара ушла практически вся ночь. Всего выгорело 110 квадратных метров.

К моменту прибытия сотрудников ГоСЧС из соседнего села Горностаевка огонь бушевал внутри дома и перекинулся на кровлю. Возле пылающего здания находилось женщина в шоковом состоянии, рядом с ней лежали тела погибших детей.

Фото: hr.npu.gov.ua

Сначала 37-летняя мать не смогла ничего объяснить полицейским. Чтобы прийти в себя, ей потребовалось несколько часов.

По словам женщины, около восьми вечера она ушла из дома к посадке за дровами. Возвращаясь, она увидела, как горит ее дом, в котором находились дети. Мать ринулась внутрь и смогла вынести малышей из пылающего здания, но было уже поздно. Согласно предварительной причине смерти - дети отравились угарным газом.

Фото: hr.npu.gov.ua

В полиции также сообщили, что эта семья считается неблагонадежной и стояла на учете.

Всего у женщины 8 детей, на 3 из них ее лишили родительских прав - их воспитывает бабушка. Старшая дочь совершеннолетняя и живет отдельно, еще двое детей учатся в школе-интернате, а двое младших проживали с матерью.

Как сообщил заместитель начальника Горностаевского отделения полиции Алексей Стрижеус, было открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Фото: hr.npu.gov.ua

В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить окончательную причину пожара и смерти детей.

Как сообщалось ранее, 18 января в одном из сел Запорожской области загорелся дом. В результате пожара погиб мужчина и двое детей. Мать и жена, которая узнала о смерти семьи, совершила самоубийство.

Также мы писали о том, что 22 января в Киеве на Борщаговке произошел пожар в одной из кварти жилого дома, в результате чего погибла женщина.

Напомним, что в Закарпатской области при пожаре в монастыре погиб монах.