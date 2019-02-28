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Искромсали ножом отчима: под Кропивницким произошло жестокое убийство

STYLERПроисшествия    28.02.2019 - 07:43
Искромсали ножом отчима: под Кропивницким произошло жестокое убийство
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина решила, что ее отчим убил мать

В Кировоградской области в селе Бережинка женщина со своим гражданским мужем жестоко убили отчима. В настоящее время преступники задержаны, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, мужчине нанесли 12 ножевых ранений. Также на его шее были обнаружены следы от удушения.

Убийство произошло после того, как 31-летняя женщина со своим бойфрендом пришла в гости к своей матери, но нашли ее без признаков жизни. В это время в комнате спал отчим, и пара решила, что он и совершил преступление. 

Женщина взяла удлинитель и стала душить своего отчима, а ее гражданский муж ножом нанес ему 12 ударов.

После злодеяния они ушли из дома. Удлинитель женщина спрятала у себя в квартире под кроватью, а нож мужчина выбросил в уборную во дворе.

Как рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Кировоградской области Виталина Бевзенко, было открыто производство по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса. 

Как сообщалось ранее, 15 февраля под Хмельницким девушка жестоко зарезала иностранца. На автостоянке в городе Дунаевцы девушка нанесла 46-летнему гражданину Турции, работавшему дальнобойщиком, 20 колотых ранений ножом. 

Также мы писали о том, что в селе Вишнивец Тернопольской области 16-летний убийца зарезал и изнасиловал 17-летнюю выпускницу.

Напомним, под Киевом в селе Руда дочь зарезала кухонным ножом отца после совместного распития спиртных напитков. 

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Новости Украины преступленияножКропивницкая область
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