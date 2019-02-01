Кандидат в президенты попала в ДТП: подробности и фото

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

"Скорая" забрала пассажира автомобиля ВАЗ

Народный депутат Украины и кандидат в президенты Ольга Богомолец в Одессе в пятницу, 1 февраля, попала в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел вечером около половины седьмого на углу Канатной и Большой Арнаутской. Как пишут местные СМИ, политик возвращалась с мероприятия, которое прошло по адресу Базарная, 25 - со встречи с Одесской политической платформой.

Также в сети опубликовано фото аварии.

В машину, в котором председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения ВРУ сидела на пассажирском сиденье впереди, врезался легковой автомобиль - старенький ВАЗ.

Фото: facebook.com/OdesaSuspilne

Отмечается, что в результате ДТП Богомолец травмировала правое плечо и правую ногу.

В то же время - пассажира второго авто отправили в больницу на карете "скорой помощи".

Добавим, что по словам некоторых очевидцев аварии, ВАЗ ударил авто с Богомолец, будто хотел протаранить. В то же время, подтверждающей это информации в настоящее время нет.

В Одессе Ольга Богомолец сегодня лично встретилась с избирателями и призналась, почему решила баллотироваться.

Видео: YouTube / DumskayaTV

Напомним, ранее сегодня в Бердянске активисты облили зеленкой народного депутата из "Оппозиционного блока" и кандидата в президенты Украины Александра Вилкула.

Как сообщалось, ранее народный депутат Владимир Парасюк рассказал подробности ДТП со своим участнием во Львове.

Также мы сообщали, что в ноябре народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП в Киеве на большой окружной дороге.