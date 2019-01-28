В Киеве мужчина едва не погиб на детской площадке после скандала с женой

Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользователи сети шутят, что она не дала согласия на секс

В Киеве на детской площадке в парке Киото, расположенном возле метро Лесная, обнаружили спящего мужчину, который едва не погиб после переохлаждения. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV.UA" в Facebook.

В публикации сказано, что мужчину, уроженца Полтавы, выгнала на улицу его жена после семейной ссоры. Горе-муж ушел из дому, прихватив спальный мешок. Он устроился на отдых под детской горкой.

Прохожие, заметившие мужчину, вызвали полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали с сильным переохлаждением.

Отмечается, что он был абсолютно трезвым.

"До утра бы не дожил", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пользователи сети активно комментируют произошедшее. Некоторые называют мужчину "тряпкой". Другие же в шутку приплетают "новый закон о сексе".

"Прекрасный случай для применения закона "о домашнем насилии", - написал Alexander Pavlovsky.

"А он что, одноклеточное? Она выгнала, он и ушел. И почему на улице, на детской площадке? Типа пойду замерзну, жене на зло", - возмутилась Алла Грицива.

"Видать, жена не дала согласия мужу на секс, и воспользовалась законодательным нововведением", - пошутил Павел Подольский.

"Спальник не по погоде взял. Есть же зимние, в них тепло!" - заметил Maxim Shchoodlo.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

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