В Краматорске избили журналиста за съемку ремонта дороги

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Бригадир ремонтников потребовал удалить видео ремонтных работ с телефона журналиста

В Краматорске журналиста Андрея Романенко ударили за то, что он снимал на видео работу коммунальных служб по ремонту асфальта во время проливного дождя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Сергей Томиленко написал, что журналист обратил внимание на то, что в парке Пушкина в Краматорске Донецкой области, работники коммунальных служб укладывали асфальт несмотря на сложные погодные условия в виде дождя и снега.

Когда работники заметили, что Романенко снимает процесс на видео, то один из них подошел к журналисту и стал требовать удалить видеозапись.

Романенко отказался и сослался на то, что выполняет свои профессиональные обязанности. После этого мужчина ударил его кулаком в лицо и отобрал телефон.

"Объяснил, что работаю журналистом, готовлю новость о том, как тратятся деньги плательщиков налогов, а он мешает моей работе. Но такие аргументы не сильно подействовали – этот работник начал кричать, мол, я не имею права снимать людей и их работу", - процитировал слова журналиста Томиленко.

Удалить самостоятельно файлы из телефона у работника коммунальных служб не получилось, поэтому он заставил это сделать Романенко.

Журналист после инцидента обратился в полицию и написал заявление о препятствовании журналисткой деятельности. В полиции открыли производство по части 1 статьи 171.

Фото: Журналист Андрей Романенко (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Как сообщил Романенко, заказчиком строительных работ на реконструкцию в парке выступает управление капитального строительства городского совета города Краматорска.

Скриншот поста (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе полиция избила ультрас из-за патриотического баннера.

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Видео: РБК-Украина