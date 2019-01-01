В Магнитогорске из-под завалов извлекли выжившего младенца (видео)

Видео спасения ребенка

Спасатели извлекли из-под завалов 11-месячного мальчика, который более суткок пролежал под руинами. Ребенка спасло от замерзания то, что он был укутан в теплое одеяло. Об этом сообщают российские СМИ.

В сообщении идеть речь о том, что этот тот самый 11-месячный Ваня, который в списках МЧС проходил как ребенок, оставшийся в детской кроватке.

Скриншот видео спасения ребенка

Ребенка отправили в реанимационное отделение местной больницы. О состоянии малыша пока ничего не известно.

По рассказам очевидцев, МЧС все время подавала тепло специальными тепловыми пушками в место завала - это, а также теплое одеяло, помогло ребенку выжить.

Видео спасения ребенка

Напомним, 31 декабря, в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. На данный момент сообщается о 8 погибших, 37 человек объявлены пропавшими без вести, среди них - украинка.

Ранее мы публиковали новость о том, что в Киеве снесло полдома из-за взрыва.