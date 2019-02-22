Маньяк? В Киеве возле метро обнаружили труп голой женщины (фото, видео)

Киевляне в сети высказывают подозрение, что в городе может орудовать маньяк
В Киеве в Днепровском районе на улице Попудренко возле станиции метро "Черниговская" в пятницу, 22 февраля, был обнаружен труп голой женщины. Как сообщает "Информатор", погибшая лежала на куртке в канаве под деревьями в зеленой зоне около забора.
Также опубликованы фотографии и видео с мета происшествия.
Полицейские и следователи оперативники выясняют причины и детали трагедии.
Фото: kiev.informator.ua
Отмечается, что на теле женщины обнаружили следы насильственной смерти, у рта была пена. На вид ей приблизительно 30-35 лет. Как видно на фото, рядом с телом лежала бутылка водки.
Правоохранителям о страшной находке сообщили жители около половины седьмого утра.
Прибывшие врачи констатировать смерть женщины. В настоящее время не известно, что стало причиной гибели.
В комментариях к сообщению пользователи сети ужасаются инциденту, также некоторые предполагают, что в городе мог завестись маньяк:
"Ого, ужасы утра";
"Это какая по счету? А не маньяк ли у вас, господа полицейские?"
"Маньяк?!"
Скрин комментариев: facebook.com/kiev.informator.ua
Как сообщалось ранее, 15 февраля в Киеве возле станции метро Днепр обнаружили тело девушки.
Также мы писали о том, что в Киеве около станции метро "Выдубичи" обнаружили молодого человека, который повесился на розовой веревке - он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у девушки.
Напомним, 4 января в Днепре был обнаружен труп девушки, сложенный в чемодан. Убийца девушки до сих пор не найден.