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Надоело ухаживать: подробности жуткого братоубийства в Николаевской области

STYLERПроисшествия    03.02.2019 - 12:18
Надоело ухаживать: подробности жуткого братоубийства в Николаевской области
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что мужчине просто надоело ухаживать за братом-инвалидом

В с. Секретарка Криворожского района Николаевской области во время распития алкогольных напитков мужчина до смерти забил родного брата-инвалида. Причиной зверской расправы над собственным родственником стала неудовлетворенность необходимостью ухаживать за братом. О том, что брат убил инвалида рассказывает отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской обрасти.

Инцидент произошел 1 февраля в с. Секретарка, когда бывшая супруга подозреваемого решила посетить братьев. Она вошла в дом и увидела мертвого владельца помещения, а в другой комнате бывшего мужа, который выпивал с другом. Женщина вызвала скорую и полицию. Медики лишь констатировали смерть мужчины.

 

Брат убил инвалида (фото: mk.npu.gov.ua)

Как выяснили правоохранители, 54-летнего потерпевшего до смерти избил нетрезвый родной брат, потому что не хотел за ним ухаживать. Убитый был ограничен в передвижении в связи с определенными проблемами со здоровьем, потому нуждался в постоянном уходе.

Правоохранители задержали 41-летнего злоумышленника в по ряду ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце.

До этого мы писали, что отчим убил пасынка, который приехал в отпуск из АТО.

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