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Прокусил череп: под Николаевом бойцовский пес растерзал девушку

STYLERПроисшествия    21.02.2019 - 08:27
Прокусил череп: под Николаевом бойцовский пес растерзал девушку
Фото: коллаж РБК-Украина

Хозяин собаки оставил пострадавшую умирать

В Николаевской области в городе Вознесенск 27-летнюю девушку Евгению растерзала собака. Об этом в социальных сетях рассказала подруга погибшей Юлия Полевская. 

Отмечается, что хозяином пса является парень Жени. 

19 февраля вечером они назначили встречу, на которую молодой человек пришел с собакой. По неизвестным причинам животное набросилось на девушку - разорвало ей лицо и пробило зубами череп.

Полевская сообщила, что парень пострадавшей девушки оттащил собаку от растерзанного тела и оставил ее умирать.

В четыре часа утра чуть живую девушку обнаружили прохожие, которые позвонили в "скорую". Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но спасти ее медикам не удалось.

По словам Юлии, у ее подруги была непростая ситуация в семье - у матери проблемы с алкоголизмом, а воспитанием Жени занималась бабушка.

Также сообщается, что финансовые расходы на похороны возьмет на себя администрация города.

Как сообщалось ранее, 28 января в Дергачах бойцовская собака набросилась на маленькую 4-летнюю девочку и сильно ее покусала.

Также мы писали о том, что в селе Высшеольчедаев Винницкой области домашняя собака сильно покусала свою 77-летнюю хозяйку.

Напомним, в феврале в РФ в Малопургинском районе Удмуртии свиньи насмерть загрызли свою 56-летнюю хозяйку, которая зашла в хлев, чтобы дать животным еды. 

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