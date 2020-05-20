В Никополе рухнул 120-метровый мост, не услышав обещания Зеленского

Под Никополем рухнул огромный 120-метровый мост в день пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая. ЧП произошло приблизительно в то же время, когда президент рассказывал украинцам об успехах в строительстве мостов и дорог и обещания построить все объекты за время своей каденции.

Алексеевский мост обрушился как раз, когда по нему проезжала фура. Грузовой автомобиль повис кабиной на куске моста, а задняя часть его погрузилась в воду.

ГСЧС сообщает, что обвал переправы в селе Алексеевка произошло около 10 утра. Переправа высотой пять метров и длинной 120 метров является частью трассы Кропивницкий-Запорожье, она проложена через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

В Никополе рухнул мост (фото: ГСЧС)

Мост состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций, длина каждой из которых - 20 метров. Предварительно известно, что обвалилась одна из таких секций. К счастью, в результате происшествия люди не пострадали.

Местные СМИ пишут, ссылаясь на слова жителей Алексеевки, что ремонтные работы на мосту велись буквально неделю назад.

Движение через переправу сейчас невозможно, а автомобилистам рекомендуют воспользоваться дорогой через Старозаводское.

После ЧП Владимиру Зеленскому задали вопрос по поводу моста, на что он ответил, что будет разбираться в ситуации, поручив Андрею Ермаку "позвонить". Пресс-секретарь Юлия Мендель отчиталась, что "жертв нет, все службы работают".

"Село Алексеевка - это наш баланс. Я думаю, Укравтодор все быстро отремонтирует. Жертв нет", - пообещал Зеленский и добавил, что "с мостами нужна очень большая программа".

Ранее мы писали, что пресс-конференция Владимира Зеленского началась со скандала, так как многим журналистам отказали в аккредитации на это мероприятие около Мариинского дворца.