С одного удара: в киевском супермаркете убили парня (видео)

Мужчина в "Сильпо" убил покупателя одним ударом кулака. Инцидент произошел в Киеве в торговом центре "Полярный", который находится на улице Калнышевского на Оболони. Видео с камер наблюдения опубликовано в сети. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Трагедия произошла 4 апреля в "Сильпо". Трое мужчин стояли возле отдела булочных изделий. Один из них ждал, когда ему подадут пиццу.

Рядом с ним находился парень в красной толстовке с черным капюшоном. Между ними возникла словесная перепалка.

Мужчина убил парня в "Сильпо" (скриншот с видео)

Мужчина, который ждал пиццу, все это время держал руки в карманах. В один момент он приблизился к парню и нанес ему резкий удар в голову.

Пострадавший упал. "Боец" дождался, когда продавщица передаст ему коробку с пиццей, и затем спокойно ушел.

К парню, который находился без чувств, поспешила одна из продавщиц. Ка к видно на кадрах, третий мужчина пытался поднять пострадавшего.

Граждан просят помочь опознать убийцу (скриншот с видео)

Как выяснилось, парень через некоторое время умер.

Украинцев просят помочь опознать преступника.

"На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстым белыми шнурками на капюшоне. Может кто видел его или узнает - пожалуйста, сообщите 102 или обратитесь в Оболонское отделение полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщил пресс-офицер райотдела полиции, погибший оказался уроженцем Сумской области 1986 года рождения, передают "Факты". В Киеве он проживал неподалеку от того "Сильпо".

Видео: YouTube / Kyiv Operativ

Пользователи сети живо отреагировали на трагический инцидент в супермаркете. В комментариях к видео звучат возмущенные высказывания о том, что охрана должным образом не вмешалась в конфликт между мужчинами. Также люди недоумевают, зачем "на ровном месте" прибегать к насилию.

А охрана "Сильпо" реагирует только на не размагниченную жвачку, которая запикала на рамке?

Посадка гарантирована, дело времени. Вопрос зачем так бить? Сильный удар + в височную сторону. Парень наверно и в сознание не пришел. Труп на месте. Один удар, лет 8. Откуда такая злость?

В данной ситуации никого не поддерживаю... Хочу только напомнить, что не стоит "хамить" незнакомому человеку. И не делать выводы по внешнему виду человека. Знаю много ребят небольшой внешности, но настоящих бойцов. Жаль парня;

Печаль. Жаль парнишку. "Боец" взял пиццу и пошел на кассу. С большой долей вероятности, он таки расплачивался. Если так, то лучше бы он расплачивался картой, тогда найти будет проще;

По идее было за что, но не стоило так реагировать... Теперь сядет;

Покушает пиццу, а потом посидит...

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