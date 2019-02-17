Что теперь скажите? Появилось полное видео избиения боксером школьников

Фото: коллаж РБК-Украина

Кадры сняты камерой наблюдения

Скандал в Киеве с избиением профессиональным боксером 15-летнего подростка и двух его друзей-сверстников из-за попавшего в лобовое стекло автомобиля мужчины снежка оброс новыми подробностями. В воскресенье, 17 февраля, на Facebook-странице "Киев Оперативный" появилось полное видео с места происшествия.

Отметим, что на громкий инцидент, который произошел в начале месяца, некоторые пользователи сети чуть-ли не одобрительно отозвались на реакцию чемпиона мира по кикбоксингу Виктора Сидоренко - мол, "мало дал", "малолетки сами спровоцировали" и в том же духе. После его "воспитания" трое школьников были госпитализированы. Отец одного из подростков Кирилла Вовка Алексей описывал всю ситуацию и просил Федерацию Бокса Украины и правоохранительные органы дать адекватный ответ на случившееся.

Ролик, приведенный ниже, показывает полную картину. Он снят с камеры наблюдения, установленной возле дорожного перекрестка.

На каждах четко вино, что школьники не провоцировали конфликт и не пытались убежать. Когда брошенный снежок попал в автомобить Mitsubishi, из салона выскочил владелец. Подростки ждали разговор, но были просто избиты мужчиной.

Позже в сети появилось короткое видео с инцидента, и юзеры ополчились на ребят и заступились за боксера, призера мира по муай-тай. Некоторые высказывали предположение, что школьники хотели напасть на мужчину и заснять это на телефоны.

"Очень интересно, что теперь скажут эти люди?" - отмечается в публикации.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению пользователи сети все так же не имеют общей оценки ситуации. Некоторые пишут, что мнение свое не поменяли, но другие аппелируют не столько к реакции юзеров, сколько к следствию:

"А как считает следствие? Или нашего мнения достаточно?"...

Как сообщалось, ранее в феврале во Львовской области в Золочеве 14-летняя школьница была жестоко избита сверстницами.

Также мы писали о том, что 7 февраля под Харьковом в селе Морозовка мужчина жестоко избил сотрудника "скорой", которая приехала на вызов к его беременной жене.

Напомним, 25 января в Бориспольском районе в селе Вишеньки под Киевом ученица 9 класса избила школьницу с параллели. Другие девочки в это время снимали драку на видео.