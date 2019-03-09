Орудуют ночью: раскрыт новый способ мошенничества в такси

В такси Киева грабят людей с помощью клофелина (иллюстративное фото: pixabay.com)

В такси Киева грабят людей с помощью клофелина

В такси Киева грабят людей с помощью сильнодействующих снотворных препаратов по типу клофелина. Мошенники работают в ночное время и "развозят" в основном подвыпивших людей. Во время беседы с жертвой таксист дает пассажирам напиток со снотворным препаратом, после чего грабит жертв и выбрасывает на обочине. О новой схеме мошенничества рассказали в Киевской местной прокуратуре №7, передает "Украина Криминальная".

Работники Подольского УП разоблачили и задержали двух человек, которые грабили людей, используя сильнодействующие препараты. Указанные лица передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, возле ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 8 марта 2019 года на улице Каменской в Дарницком районе столицы злоумышленники увидели нетрезвого прохожего. Посадив мужчину в салон автомобиля, нападавшие предложили ему напиток, в который незаметно добавили сильнодействующее лекарственное средство "Азалептол". В дальнейшем, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленники отобрали у него ювелирные изделия, около 10 тыс. гривен и мобильный телефон. Ограбив мужчину, нападавшие выбросили его из салона автомобиля в районе улицы Полесской, после чего по "горячим следам" были задержаны сотрудниками полиции.

Как рассказали в полиции, грабежи осуществлялись местными жителями 27 и 37 лет. Один из подозреваемых ранее был судим. Задержанным было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 187 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. По результатам следствия уже установлена их причастность к еще одному аналогичному нападению, сейчас отрабатываются другие эпизоды.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине активизировались мошенники.

Также мы писали, что ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев.

Ранее мы рассказывали о том, как таможенные брокеры разводят украинцев.