Переехал голову: в центре Днепра грузовик задавил женщину на "зебре" (видео 18+)

В мэрии решили показать видео "для предотвращения возможных инсинуаций"

В центре Днепра на площади Героев Майдана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - грузовик коммунального предприятия переехал женщину. Трагедия произошла утром в пятницу, 22 февраля. Заместитель мэра города Михаил Лысенко опубликовал в своем Facebook видео (18+) момента ужасной аварии, снятое камерами наблюдения.

Ролик он показал для предотвращения "возможных инсинуаций".

Чиновник отметил, что это ДТП унесло жизнь женщины и сломало судьбу водителю.

Большегруз Ford совершил наезд на человека в районе пешеходного перехода. Врачи рассказали, что автомобиль переехал голову женщины.

Фото: dnepr.info

Как видно на кадрах, она решила перебежать дорогу в самый последний момент, и двигалась не по самой "зебре", а примерно за 1,5 - 2 метра от нее.

Видео: YouTube / informator.ua

По словам водителя грузовика, он пропускал пешеходов на переходе, а затем тронулся и тут же почувствовал толчок, передает "Информатор".

Из высокой кабины он просто не заметил выбежавшую женщину, которая не смотрела по сторонам.

Скрин с Facebook-страницы Михаила Лысенко

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области грузовик McDonald’s раскромсал легковушку.

Также мы писали о том, что в Киеве пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и на полной скорости влетел в подземный пешеходный переход.

Напомним, 10 февраля в Киевской области в селе Скибин микроавтобус Renault Trafic сбил 22-летнего пешехода, который переходил дорогу по неосвещаемому переходу. Молодой человек скончался на месте ДТП. Полиция разыскала и задержала правонарушителя, в его крови было обнаружено 1,2 промилле.