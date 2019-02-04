Похоронили заживо: опекуны замучили ребенка за плохое знание Библии (фото)

В пытках над мальчиком также принимал участии 15-летний подросток
В США произошло жуткое преступление - опекуны жестоко избили семилетнего мальчика за недостаточное знание Библии, после чего ребенка заживо похоронили в могиле - в "своем собственном маленьком белоснежном гробу". В полиции сообщили, что супруги Тимоти и Тина Хаушульц перед убийством подвергали мальчика Итана отвратительными наказаниями, передает Mirror в понедельник, 4 февраля.
Чета Хаушульц заставляли его держать 20-килограмовое бревно в течение двух часов каждый день в течение недели.
Отмечается, что к пыткам Итана также был причастен 15-летний сын Тимоти и Тины. В одном случае утверждается, что он пнул и ударил ребенка по крайней мере 100 раз, давил тяжелой колодой на тело и встал на голову, когда Итан лежал лицом вниз в луже.
Фото: mirror.co.uk
Согласно медицинским отчетам, 7-летний мальчик умер в апреле 2018 года от переохлаждения и травмы тупым предметом в области головы, живота и груди, а также перелома ребра.
Сыну-подростку Хаушульц предъявили обвинение в безрассудном убийстве первой степени, а 48-летнего Тимоти обвиняют в совершении уголовного преступления и в совершении преступления, способствующего совершению преступления против ребенка.
Фото: mirror.co.uk
Подросток сказал полиции, что он отвечал за надзор за Итаном и его близнецом, которые, как утверждается, оба были наказаны за то, что не читали 13 библейских стихов по выбору Тимоти.
Родная мать Итана Андреа Эверетт рассказала, что увидела своего сына уже в больнице, когда у него уже не было сердцебиения и у него была температура 23 градуса.
"Я хочу справедливости для своего сына, и ответственные лица должны очень долго сидеть в тюрьме", - заявила она.
Фото: mirror.co.uk
Как сообщалось ранее, жительницу села Писаревка Ямпольского района Винницкой области Юлию Вышгу, которая в прошлом году убила своего новорожденного сына, приговорили только к году тюрьмы.
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