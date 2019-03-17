Порезала вены и спрыгнула с крыши: найдена предсмертная записка самоубийцы из Харькова

В Харькове девушка порезала вены и спрыгнула с крыши из-за наркотической зависимости

В Харькове девушка порезала вены и спрыгнула с крыши 16-этажного дома на ул. Гвардейцев Широнинцев. Сообщение о смерти 18-летней девушки поступило в Московский отдел полиции. По прибытии правоохранителей и медиков на место происшествия, пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали в полиции, на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вену на руках и шее. После этого она спрыгнула с крыши 16-этажного дома. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Харькове девушка порезала вены и спрыгнула с крыши (фото: hk.npu.gov.ua)

Правоохранители на месте происшествия обнаружили тетрадь умершей, а также предсмертную записку. Девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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