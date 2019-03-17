Порезали шею и руки: новые детали жуткого убийства военного возле кладбища

Возле кладбища под Чугуевом зарезали военного, которого несколько дней разыскивали после пропажи

Возле кладбища под Чугуевом зарезали военного, его тело было обнаружено в поселке Калугино-Башкировка Харьковской области 16 марта. О ЧП сообщили очевидцы, которые обнаружили тело, рассказывается в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции. Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, кровоподтеки в области грудной клетки.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы. Тело умершего направлено в морг.

Возле кладбища под Чугуевом зарезали военного (фото: hk.npu.gov.ua)

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного правонарушения.

Напомним, что ранее мы сообщали о жестоком убийстве 16-летней девушки ее бывшим молодым человеком. Инцидент произошел в районе Холодной горы в Харькове из-за конфликта на фоне новых отношений девушки.

Также мы сообщали о том, что под Черновцами двое парней совершили самоубийство. На месте происшествия полиция обнаружила предсмертные записки.