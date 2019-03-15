Поспорили из-за очереди: в Николаеве в McDonald's произошла стрельба (фото)

Около McDrive между водителем авто и пассажиром такси произошел конфликт

McDonald's опять оказался в центре скандала - в центре Николаева возле ресторана быстрой еды произошла стрельба. Мужчина открыл огонь сегодня вечером на улице Адмирала Макарова в очереди под заездом на McDrive, передает местное издание "Новости-N".

Отмечается, что к инциденту привел конфликт между водителем автомобиля Ford и пассажиром такси Dewoo Lanos. Мужчины поспорили, кто же первый из них заедет на McDrive.

После словесной перепалки мужчина вышел из такси и ударил своего оппонента по лицу. Тот в свою очередь достал травматический пистолет. Вооруженный водитель "Форда" предупредил о готовности открыть огонь, однако на пассажира такси это не остановило - мужчина попытался забрать пистолет, но получил пулю из травмата в грудь.

Фото: mk.npu.gov.ua

По словам свидетелей инцидента, агрессивный пассажир такси был пьян.

Пострадавшего вскоре увезла карета "скорой помощи".

На место происшествия прибыли полицейские, которые выясняют все детали инцидента.

Фото: novosti-n.org

Второго участника происшествия доставили в отделение полиции, и сейчас он дает показания.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, оружие стрелка было изъято для направления на экспертное исследование.

Сведения о событии внесли в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение), и теперь нарушителю грозит штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года в Киеве на Осокорках работники McDonald's отказались обслуживать клиента на украинском языке. Посетитель попросил книгу жалоб и сделал там соответствующую запись, после чего пообщался с администратором заведения, включив камеру - на видеозаписи видно, что молодой человек стал общаться более дружелюбно и даже зачитал стихотворение про Украину.

Также мы писали о том, что cкандал вокруг открытия фаст-фуда KFC в киевском Доме профсоюзов получил продолжение. Так, глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа заявил, что в работе ресторана быстрого питания "нет ничего противозаконного". Кроме того, по его словам, в заведении не будет танцев, музыки и других подобных развлечений.