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Резко стало плохо: детали таинственной смерти девятилетней девочки

STYLERПроисшествия    27.01.2019 - 14:46
Резко стало плохо: детали таинственной смерти девятилетней девочки
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что причина смерти девочки устанавливается

В субботу, 26 января, в г. Каменское Днепропетровской области умерла девятилетняя девочка. Обстоятельства смерти достаточно таинственные, так как по данным свидетелей, 9-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо. Медики констатировали смерть ребенка, сообщается в сообществе Каменского отделения полиции в Facebook.

По сообщению полиции, о смерти ребенка стало известно около 13:00 в субботу, 26 января.

"26 января около 13:00 часов в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в помещении одного из детских центров скончалась 9-летняя девочка. Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. На помощь прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия, однако девочку не удалось спасти", — говрится в сообщении полиции.

Резко стало плохо: детали таинственной смерти девятилетней девочки

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Правоохранители не рассказывают, были ли у ребенка тяжелые заболевания. Сообщается только, что ребенок умер не от насильственной смерти.

"Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства смерти девушки", — добавили в полиции.

Резко стало плохо: детали таинственной смерти девятилетней девочки

Скриншот поста аккаунта facebook.com/PoliceKMSK

О том, кто понесет ответственность за смерть ребенка не сообщается.

Напомним, что ранее украинка рассказала, как потеряла новорожденную дочку.

Ранее сообщалось, что в Тернополе студентка из Африки умерла от страшных болезней.

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Новости Украины полициясмертьДнепропетровская областьдетиКаменское
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