Резко стало плохо: детали таинственной смерти девятилетней девочки

Сообщается, что причина смерти девочки устанавливается
В субботу, 26 января, в г. Каменское Днепропетровской области умерла девятилетняя девочка. Обстоятельства смерти достаточно таинственные, так как по данным свидетелей, 9-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо. Медики констатировали смерть ребенка, сообщается в сообществе Каменского отделения полиции в Facebook.
По сообщению полиции, о смерти ребенка стало известно около 13:00 в субботу, 26 января.
"26 января около 13:00 часов в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в помещении одного из детских центров скончалась 9-летняя девочка. Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. На помощь прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия, однако девочку не удалось спасти", — говрится в сообщении полиции.
Иллюстративное фото: (flickr.com)
Правоохранители не рассказывают, были ли у ребенка тяжелые заболевания. Сообщается только, что ребенок умер не от насильственной смерти.
"Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства смерти девушки", — добавили в полиции.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/PoliceKMSK
О том, кто понесет ответственность за смерть ребенка не сообщается.
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