Ритуальные убийства в Украине: как маньяк-язычник избегает приговора (фото)

Убийства детей на даты языческих праздников были совершены летом 2016 года

В Александрии Кировоградской области уже более двух лет тянется судебный процесс над подозреваемым в совершении ритуальных убийств, маньяком Владимиром Валерьяновичем Никитюком. 6 февраля начался допрос свидетелей и потерпевших, исследования вещественных доказательств и видеоматериалов.

По делу подсудимого - 14 томов. Его обвиняют в убийстве 21-летней Дарьи Озарко (6 июня 2016 года), грабеже девушки с покушением на убийство (26 июля 2016 года) и убийстве 13-летнего Станислава Бойко (начало августа 2016 года). Правоохранители обнаружили среди вещей подозреваемого календарь с отмеченными датами, которые совпадали с языческими праздниками.

Своей вины Никитюк не признает.

Ему инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, п. 4, п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 15 п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187, п. 2 п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Фото: Владимир Никитюк в суде (ot.kr.ua)

Всего на Никитюка совести минимум три жертвы - 47-летний уроженец Ковельского района Волынской области, инвалид 2 группы, уже отсидел 25 лет. В 1991 году его приговорили к 9 годам тюрьмы за порчу госимущества, затем судили за разбой, в 2008-м приговорили к 15 годам за зверское убийство студентки в 2001 году - то есть на вынесения приговора ушло целых 7 лет.

Наказание нелюдь отбывал в Кировоградской области в Петровской колонии № 49, но через некоторое время его отпустили по "закону Савченко" (год в СИЗО считается за два в тюрьме).

Фото: Владимир Никитюк в суде (ot.kr.ua)

Маньяк успел неплохо узнать юридические тонкости и теперь активно применяет их на практике, отмечает местное издание Ot.kr.ua. Например, на предыдущем заседании 3 января - когда ему вновь продлили срок ареста на 2 месяца (до 3 марта) - Никитюк требовал отвода судьи Галины Колиуш, настаивал на проведении дополнительных экспертиз, обвинял следствие в коррупции, игнорировал вопросы судьи и прочее.

Более того, около года назад Никитюк подал обращение в Европейский суд по правам человека на якобы издевательства во время следствия и незаконное содержание с 10 по 23 августа 2016 года в Александрийском горотделе на 2-м этаже. Также он заявляет, будто его в Кропивницком СИЗО избивали надзиратели. Подсудимый назвает себя "жертвой александрийского произвола" и сейчас требует реабилитации.

Скрин: od.kr.court.gov.ua

Фактически вся его стратегия нацелена на затягивание процесса, чтобы подольше отсидеться в СИЗО. Тогда после вынесения приговора реальное нахождение в тюрьме будет сокращено вдвое.

На судебном заседании он ведет себя не адекватно, твердит, что участники судебного процесса верят в неправильного Бога, называет себя простым человеком, который "служит великому Даждьбогу". Также Никитюк считает, что присяжными в его деле должны быть приверженцами его секты "Живой бог".

Отметим также, что ранее психиатры признали его вменяемым и передали дело на судебное разбирательство - с тех пор оно и тянется.

Фото: Владимир Никитюк в суде (aleksandriya.co.ua)

Как сообщалось ранее, 25 января в Харькове в одной из аптек мужчина изнасиловал девушку-провизора. В течение нескольких часов после совершения преступления маньяком-насильником, который оказался серийным маньяком, полиция Немышлянского района Харькова установила личность злоумышленника.

Также мы писали о том, что 21 января в Харьковском Орджоникидзевском районном суде должно было пройти предварительное слушание по делу семейства харьковских каннибалов, но из-за отсутствия адвоката одного из обвиняемых, судебное разбирательство отсрочили на 20 февраля.