Под Ровно неадекват натравил на "копов" питбуля (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Пса усыплять не будут

Под Ровно в Вараше пьяный мужчина напал на полицейского, после чего натравил на него свою собаку бойцовской породы. Правоохранители были вынуждены открыть огонь по питбулю, говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел после того, как нетрезвая компания буянила во дворе и давала псу комадну "фас" на прохожих. Возмущенные жители вызвали полицию, чтобы те утихомирили хулиганов.

Когда патрульные прибыли на место, начались длительные "переговоры". В определенный момент один из мужчин стал вести себя очень агрессивно и принялся размахивать кулаками. Также он натравил пса на "копа".

По словам главы местного сектора реагирования патрульной полиции Олега Тарасюка, нападение произошло за считанные секунды. Он упал на спину, и собака укусила его за ногу.

В этот момент хозяин питбуля стал избивать правоохранителя ногами. Никто из пьяной компании не вмешивался. Напарник пострадавшего "копа" Юрий Крышко достал табельное оружие и, чтобы спасти коллегу, выстрелил в пса.

Пуля попала собаке в лапу, после чего животное убежало.

Неадекват продолжал оказывать сопротивление, но его все таки задержали.

Фото: скриншот

Как рассказал начальник местной полиции Александр Долюк, пьяный дебошир за оказание сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении обязанностей и нанесение телесных повреждений может получить до 5 лет.

Когда задержанный Дмитрий Снежко протрезвел, он признался что ничего не помнит.

"Жалею, очень жалею, мне стыдно. Самому перед собой стыдно, перед вами всеми стыдно", - заверил он.

Фото: скриншот

Кинологи подтвердили, что нападение питбуля может быть очень опасным для человека. Они советуют в случае атаки собаки в первую очередь защищать шею и мягкие части тела. Если человек лежит, то лучше скрутиться и прикрыть голову.

Отмечается, что питбуля усыплять не будут, так как он напал по команде своего хозяина.

Добавим, что самого задержанного намерены отпустить под круглосуточный домашний арест.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в феврале пес бойцовской породы насмерть загрыз молодую женщину под Николаевом. Девушку обнаружили поздно вечером соседи и вызвали медиков, но через несколько часов она скончалась в больнице.

Также мы писали о том, что 28 января в Дергачах бойцовская собака набросилась на маленькую 4-летнюю девочку и сильно ее покусала.

Напомним, в одном селе Винницкой области домашняя собака сильно покусала свою 77-летнюю хозяйку.