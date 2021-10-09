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Самосуд? Под Сумами внезапно умер мужчина, убивший своего 3-летнего сына

Автор: Владимир Костырин

Под Сумами при загадочных обстоятельствах умер мужчина, которого судили по обвинению в резонансном убийстве своего трехлетнего сына в сентябре - на днях он отправился из СИЗО на судебное заседание в Глухове, но обратно в изолятор уже не вернулся.

Об этом 9 октября передает местное издание "Ваш шанс".

Как рассказал представитель руководства Сумского СИЗО Вадим Васин, детоубийца находился в этом учреждении вплоть до последнего времени, когда пару дней назад 50-летнего арестанта отвезли в суд.

Теперь его нет в живых.

Причину смерти подозреваемого в жестоком убийстве мальчика правоохранители в настоящее время не уточняют.

В то же время в прессе появилась инсайдерская информация, что имел место случай самосуда, и над детоубийцей устроили расправу.

Источники утверждают, что 50-летний Сергей Белый был избит неизвестным/неизвестными, и в результате полученных побоев ребро пробило ему легкое, что привело к гибели.

Отметим, что в пресс-службе полиции Сумской области о таком происшествии пока ничего не сообщают.

Напомним, что мужчина ранее сознавался в преступлении. 15 сентября он забрал 3-летнего сына из детского сада в Глухове, отвез на велосипеде в лесополосу, где связал и надел на голову пакет, после чего малыш задохнулся. Позже он был задержан, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Видео: под Сумами мужчина убил собственного 3-летнего сына

Ранее сообщалось, что в Польше украинец зарезал семилетнего сына и ранил жену во время семейной ссоры, после чего выпрыгнул из окна второго этажа.

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СИЗОСумская область