Школьница случайно сняла на видео собственную смерть

Фото: коллаж РБК-Украина

Семья погибшего ребенка судится с компанией, которая обслуживала газопровод

В США на северо-западе Далласа (штат Техас) двенадцатилетняя девочка Линда Роджерс погибла после мощного взрыв природного газа в доме. В день трагедии она записывала видео о подготовке к конкурсу для Национальной ассоциации болельщиков, и фатальный момент был запечатлен камерой телефона, сообщает местное издание Dallas Morning News.

Мать девочки Мария Роджерс в преддверии годовщины ее смерти 23 февраля 2018 года обнародовала ролик и рассказала, что подала в суд иск против компании, которая обслуживала газопровод. Он Atmos Energy требуют выплатить 1 миллион долларов в качестве компенсации.

Мария Роджерс с мужем, сыном и матерью выжили в результате взрыва в доме, но все еще имеют травмы. Они прошли физиотерапию и психологическое консультирование.

"Иногда я не чувствую повреждений в своем теле. Я чувствую боль в своем сердце", - сказала женщина.

Отмечается, что взрыв буквально разорвал дом - здание сошло с фундамента и рухнула крыша. В обломках был обнаружен чудом уцелевший телефон Линды.

Шестиклассница записала три коротких видео, которыми планировала поделиться со своими друзьями.

"Я начну с волос, - прошептала она, стараясь не разбудить спящую семью, - зажгу свою лампу, потому что я не хочу включать все огни".

Во втором видео девочка включила больше света и показала, как делает прическу. Вскоре на экране появились искры, а затем - полная темнота. Произошел взрыв.

Прибывшие спасатели достали школьницу из-под обломков, но спасти ей жизнь врачи не сумели.

Видео: YouTube / The Dallas Morning News

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