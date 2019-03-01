Случаи участились: украинцам начали вешать гранаты на двери (видео)

Полиция разыскивает "шутника", повесившего гранату

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие с подвешенной на дверь квартиры гранатой. Неизвестные повесили гранату, чтобы запугать мужчину, проживающего по этому адресу, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел утром, 1 марта, в пятиэтажке Соломенского района столицы по адресу Ереванская, 8. Сообщается, что доступ к подъезду был перекрыт, а семьи из соседних квартир на лестничной клетке эвакуированы.

ЧП в Киеве - на дверь квартиры повесили гранату (kyiv.npu.gov.ua)

После проверки взрывотехниками оказалось, что граната не представляла опасности, поскольку это был муляж Ф-1 без порохового заряда и маркировки. Сейчас полиция занимается розыском злоумышленника, оставившего подобное послание.

Не так давно похожий инцидент произошел в Бердичеве Житомирской области - в одной из девятиэтажек на двери квартиры молодой женщины с 4-летним ребенком неизвестные повесили боевую гранату.

ЧП в Киеве - на дверь квартиры повесили гранату (facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, недавно на Оболони в столице произошел взрыв автомобиля Audi. Как выяснилось, авто ранее было в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова. Позже политик прокомментировал произошедшее, сказав, что с ним все в порядке и его никто не взрывал.

К слову, не так давно в Печерском районе Киева мужчина ворвался в квартиру к своей бывшей подруге и во время ссоры угрожал взорвать ее гранатой.

Как сообщалось ранее, в Тернополе в октябре 2018 года в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату.