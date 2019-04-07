Снимали на видео: в Днепре изверги избили и утопили человека

В Днепре двое парней убили мужчину и сняли это на видео (коллаж РБК-Украина)

В Днепре двое парней жестоко поиздевались над мужчиной, что привело к смерти

В Днепре двое парней убили мужчину и сняли это на видео. Молодые люди избили 48-летнего мужчину, после чего сбросили его в реку. От полученных травм он не смог выплыть на берег и скончался. О жутком происшествии сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографию нелюдей и видео из их телефона.

Как сообщает Вячеслав Аброськин, двое причастных к смерти мужчины уже задержаны. Причиной зверского поступка со слов замглавы Нацполиции стала жажда интересного видео на телефон.

В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области отметили, что инцидент произошел 6 апреля в результате конфликта между парнями и мужчиной в одном из местных кафе.

"Во время ссоры двое молодых парней избили 48-летнего мужчину и столкнули в реку. Во время установления обстоятельств преступления полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений мужчин 22 и 26 лет. Их доставили в Днепровский отдел полиции и допросили", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, ранее Аброськин сообщал о том, что под Киевом учитель развращал детей.

Также мы рассказывали шокирующие детали расправы над водителем Uber в Киеве.