Убегала из дома: под Харьковом нашли тело погибшей школьницы

Ученица колледжа ранее говорила о намерениях покончить с жизнью

В Харьковской области 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством - ее обнаружили повешенной на высоковольтной вышке. Как рассказали в отдел коммуникации полиции области, девушка была ученицей колледжа Купянского района.

Правоохранителям о происшествии сообщили 27 февраля вечером. Местный житель, который увидел девушку в петле, выгуливал свою собаку в окрестностях около реки. Он вызвал полицию.

Работники следственно-оперативной группы заметили возле тела погибшей тетрадь, на которй были указаны ее имя и фамилия. Школьница была жительницей Купянского района.

Выяснилось, что за день до трагедии на занятиях в колледже ей стало плохо. Девушке предложили вызвать "скорую", но она отказалась и просто ушла из учебного заведения.

Отмечается, что дома она так и не появилась.

Как рассказали знакомые девушки, она ранее уже высказывала суицидальные настроения. Также школьница несколько раз уходила из дома.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".

Как сообщалось ранее, недавно в Харьковской области в Русской Лозовой 26-летний парень совершил странное самоубийство - у молодого человека было обнаружено ножевое ранение в живот и большое количество лекарств рядом с ним.

Также мы писали о том, что 10 февраля в Киеве около станции метро "Выдубичи" обнаружили молодого человека, который повесился на розовой веревке. Перед суицидом он оставил письмо девушке.

Напомним, в Черновицкой области в Сторожинце попытка двойного самоубийства 17-летнего и 19-летнего юношей закончилось смертью одного и тяжелыми травмами другого.