Студентка избила сверстницу: новые подробности инцидента в Запорожье

Стало известно, кого так зверски избивала студентка ПТУ
Девушку, которая избила свою сверстницу в Запорожье, зовут Виктория и издевалась она над своей сокурсницей, которая учится в том же учебном заведении. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Видео, на котором студентка профтехучилища №31 избивает свою ровесницу, облетело все социальные сети и в последствии его удалили. Однако его успели посмотреть и педагоги ПТУ, в котором учатся девушки.
Выяснилось, что девушки – близкие подруги и администрация учебного заведения не знает, что между ними произошло.
"Для нас все это стало шоком, потому что на самом деле это лучшие подруги. И с ними такое произошло впервые", — отметили в администрации заведения.
В администрации рассказали, что меры уже приняты и будет заседание педсовета, на котором будут принимать решение по данному инциденту.
"Мы вызывали родителей обеих девушек, с ними разговаривали. Будет заседание внеочередного педсовета, и там будет приниматься решение", - рассказали в ПТУ.
В понедельник, 19 ноября в учебное заведение приезжали полицейские, которые поговорили с родителями учениц и администрацией.
"По данному факту начато производство по ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). Полиция работает с родителями и ученицами", - сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Студентке Виктории, если ее признают виновной, грозит штраф до 850 гривен или год исправительных работ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье студентка зверски избила ровесницу.
А также рассказывали о том, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна.
Видео: РБК-Украина