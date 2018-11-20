Студентка избила сверстницу: новые подробности инцидента в Запорожье

Коллаж РБК-Украина

Стало известно, кого так зверски избивала студентка ПТУ

Девушку, которая избила свою сверстницу в Запорожье, зовут Виктория и издевалась она над своей сокурсницей, которая учится в том же учебном заведении. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Видео, на котором студентка профтехучилища №31 избивает свою ровесницу, облетело все социальные сети и в последствии его удалили. Однако его успели посмотреть и педагоги ПТУ, в котором учатся девушки.

Выяснилось, что девушки – близкие подруги и администрация учебного заведения не знает, что между ними произошло.

"Для нас все это стало шоком, потому что на самом деле это лучшие подруги. И с ними такое произошло впервые", — отметили в администрации заведения.

В администрации рассказали, что меры уже приняты и будет заседание педсовета, на котором будут принимать решение по данному инциденту.

"Мы вызывали родителей обеих девушек, с ними разговаривали. Будет заседание внеочередного педсовета, и там будет приниматься решение", - рассказали в ПТУ.

В понедельник, 19 ноября в учебное заведение приезжали полицейские, которые поговорили с родителями учениц и администрацией.

"По данному факту начато производство по ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). Полиция работает с родителями и ученицами", - сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Студентке Виктории, если ее признают виновной, грозит штраф до 850 гривен или год исправительных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье студентка зверски избила ровесницу.

А также рассказывали о том, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна.

Видео: РБК-Украина