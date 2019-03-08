Трещина в голове от уха до уха: избитый подростком ветеран АТО умер

Ветерана АТО избил 15-летний парень, который ходил по городу и "стрелял" сигареты

Ветеран АТО после драки с 15-летним подростком в Нововолынске умер в реанимации. Мужчина получил тяжелые травмы несколько дней назад, и находился в центральной городской больнице без сознания. Как сообщили медики, у пострадавшего была трещина в голове от уха до уха, передает местное издание "Буг".

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 3 марта. К мужчине на улице подошел несовершеннолетний и попросил сигарету. Когда 40-летний ветеран отказал, возник конфликт.

Парень нанес мужчине один удар, и он упал на землю.

В полиции сообщили, что личность обидчика была установлена. Оказывается, он уже попадал в поле зрения правоохранителей, но к ответственности его не привлекали.

По факту инцидента продолжаются следственные действия.

Преступление будет квалифицированно соответствующим образом после того, как судмедэкспертиза установит, использовал ли подросток при ударе инородное тело, вследствие чего и была получена фатальная травма (непосредственно от удара или после падения).

Как сообщалось ранее, 28 февраля в Житомире в библиотеке у участника боевых действия на Донбассе возник конфликт с директором заведения, который закончился нападением на молодого человека.

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