В Николаеве преступник под видом полицейского покалечил ветерана

Видео: (YouTube/ТСН)

Полиция Николаева ищет преступника, который ограбил и покалечил ветерана Второй мировой. 93-летний дедушка сам впустил его в дом, поскольку злоумышленник представился полицейским. Далее мошенник заставил хозяина отдать все деньги и избил его. Об этом сообщает ТСН.

Иван Вербина теперь не может даже встать с кровати, хотя ранее без проблем ходил. Рассказывает, что днем к нему кто-то постучал в ворота и представился сотрудником полиции. Далее мошенник оперативно проник в дом и там начал требовать у ветерана деньги. "Я ему отдал. Но я же не думал, что он меня убивать будет. Зашел сзади меня, под руки и об землю меня. Больно было", - рассказывает мужчина.

Медики говорят, что у дедушки перелом бедра в двух местах, а операцию он может не пережить. Однако родные решили рискнуть и медик его прооперировал. Иван Иванович медленно выздоравливает, однако домой больше возвращаться не планирует.

К тому же, дом дедушки грабят уже в третий раз. Сын сказал, что заберет его к себе. Полиция все еще не нашла воров, однако утверждает, что преступление находится под особым контролем.

Напомним, стали известны подробности смерти бойца ВСУ из Тернопольской области. Односельчане рассказывают, что тело земляка нашли крайне искаженным - глаза были выколоты, а лицо порезанное. Отсюда следует, что мужчину, скорее всего, пытали.

Мы писали, что на трассе промышляют дерзкие грабители. Отмечается, что преступники могли действовать под прикрытием правоохранительных органов.

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Видео: РБК-Украина