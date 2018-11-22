Выкололи глаза, изрезали лицо: подробности смерти бойца ВСУ из Тернопольской области

Фото: РБК-Украина

Односельчане утверждают, что мужчину пытали

18 ноября в Тернопольской области прошла похоронная процессия в память о воине Руслане Романюке, который был жестоко убит на вокзале в Днепре. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения. Об этом информирует Нова Тернопільська газета.

Односельчане рассказывают, что тело земляка нашли крайне искаженным - глаза были выколоты, а лицо порезанное. Отсюда следует, что мужчину, скорее всего, пытали.

Известно, что Руслан завершил службу и возвращался домой, но на железнодорожном вокзале в Днепре произошел вопиющий инцидент: у мужчины украли документы и личные вещи. После чего он обратился в полицию и практически неделю жил на вокзале, ожидая восстановления документов, так как его даже не брали в поезд.

Местные волонтеры помогали ему чем могли и планировали помочь с отправкой домой, но узнали от полиции ужасную новость об убийстве Романюка. Его тело опознали и помогли установить личность.

К слову, у Руслана есть тетя в Белозерке, с ней он общался больше всего. Собственно, она и позаботилась о похоронах. Помощь пострадавшей семье предоставил местный агрохолдинг. Сейчас идет расследование, пока следователь не сообщает подробностей.

Напомним, зверски убит украинский военный ВСУ Руслан Романюк. О трагедии, которая произошла с жителем Тернопольщины, сообщил известный священник Лановеччины.

Мы писали, что отец погибшего в районе Светлодарской дуги на Донбассе военнослужащего ВСУ Романа Селихова Павел назвал президента Российской Федерации Владимира Путина своим личным врагом и всех украинцев.

Также мы писали о том, что в Украине на Донбассе погибли еще шестеро бойцов ВСУ. Каждого погибшего во время операции Объединенных сил воина навсегда записывают в книгу памяти наших героев.

Видео: РБК-Украина