Цепная реакция: в Киеве столкнулось одновременно семь машин

Коллаж РБК-Украина

Проезд по бульвару Дружбы Народов практически заблокирован

Первый февральский день в Киеве начался с нескольких масштабных ДТП. На бульваре Дружбы Народов столкнулось одновременно семь автомобилей. Об этом сообщил корреспондент ТСН с места происшествия.

Сообщается, что изначально на бульваре Дружбы Народов утром 1 февраля столкнулось два автомобиля. Одна из машин, которая ехала позади, попыталась объехать место происшествия, но ее на скорости сзади догнал другой автомобиль. От удара первый автомобиль отбросило на встречную полосу, где в нее врезался еще один автомобиль, а за ним по цепной реакции еще несколько. Всего в ДТП попало семь автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по бульвару Дружбы Народов парализовано и из 8 полос движения проездной осталась только одна, по которой можно проехать с Левого берега на Правый. С другой стороны водители пытаются объехать аварию по тротуару и в обе стороны образовались огромные пробки.

Фото: ТСН

В сети появилось видео аварии, которое удалось заснять на видеорегистратор. Его разместили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали подробности масштабной аварии на проспекте Победы, в которой погибла женщина.

А также рассказывали о том, что в деле о смертельном ДТП под Одессой новая информация.