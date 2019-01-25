ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Вся квартира в крови: отец пытался учинить расправу над своей семьей

STYLERПроисшествия    25.01.2019 - 07:34
Вся квартира в крови: отец пытался учинить расправу над своей семьей
Коллаж РБК-Украина

Мужчина избил жену так, что получил открытый перелом пальца

В Киеве пьяный "отец семейства" зверски избил жену, гонялся за ней с ножом по квартире, затем попытался задушить 9-летнюю дочь. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Неизвестно, чем бы закончилась эта расправа, если бы девочка не выбежала на улицу и не позвала на помощь.

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали "скорую" и следственно-оперативную группу.

Когда же задержанного вывели на улицу, он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она простила его и отказалась от заявления.

Пользователи сети страшно возмущены подобным "всепростительством". Они пишут, что следующим заявлением в полиции будет сообщение об убийстве семьи. Они призывают социальные службы изъять ребенка из семьи.

"Ребенка изъять в социально реабилитационный центр, родителей лишить прав. Только этим никто заниматься не будет", - написала Yana Konotovska.

"Бабы дуры, через неделю опять будет бить, и это хорошо если без летально исхода, и дитя не жалко. Лучше одной быть и спокойно жить", - утверждает Татьяна Милициян.

"Как жалко ребенка. Какая это психологическая травма на всю жизнь", - сокрушается Евгения Савченко.

Вся квартира в крови: отец пытался учинить расправу над своей семьей

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ

Ранее мы также сообщали о том, что полиция отказывается расследовать громкое дело о замерзшей студентке.

Также мы информировали, что дело Гандзюк получило новый поворот - по словам отца активистки, Екатерина была знакома с убийцей.

Напомним, недавно мы писали, о том, что болградский маньяк может выйти на свободу - его отец раздает повсюду взятки.

Ужасная находка в затопленном подвале многоэтажки шокировала киевлян (фото) Утопила сына: резонансное дело получило неожиданную развязку
Новости Украины Убийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь