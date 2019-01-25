Вся квартира в крови: отец пытался учинить расправу над своей семьей

Мужчина избил жену так, что получил открытый перелом пальца
В Киеве пьяный "отец семейства" зверски избил жену, гонялся за ней с ножом по квартире, затем попытался задушить 9-летнюю дочь. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.
Неизвестно, чем бы закончилась эта расправа, если бы девочка не выбежала на улицу и не позвала на помощь.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали "скорую" и следственно-оперативную группу.
Когда же задержанного вывели на улицу, он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она простила его и отказалась от заявления.
Пользователи сети страшно возмущены подобным "всепростительством". Они пишут, что следующим заявлением в полиции будет сообщение об убийстве семьи. Они призывают социальные службы изъять ребенка из семьи.
"Ребенка изъять в социально реабилитационный центр, родителей лишить прав. Только этим никто заниматься не будет", - написала Yana Konotovska.
"Бабы дуры, через неделю опять будет бить, и это хорошо если без летально исхода, и дитя не жалко. Лучше одной быть и спокойно жить", - утверждает Татьяна Милициян.
"Как жалко ребенка. Какая это психологическая травма на всю жизнь", - сокрушается Евгения Савченко.
Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ
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