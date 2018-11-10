Выдавала за таблетки для похудения: в Киеве женщина распространяла психотропы

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Правонарушительнице грозит тюремный срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества

В Киеве правоохранители задержали 35-летнюю харьковчанку, которая под видом таблеток для похудения распространяла психотропное вещество сибутрамин. Незаконным сбытом злоумышленница занималась через интернет-магазин. Продавались таблетки по цене 500 гривен за 30 капсул. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на заявление Киевской прокуратуры.

Сотрудники столичной прокуратуры совместно с полицейскими и Управлением противодействия наркопреступности разоблачили аферистку. В интернет-магазине в свободной продаже покупатели могли приобрести запрещенные вещества, как пилюли для похудения. Во время проведения досудебного расследования следователи выяснили, что жещина успела продать 62 капсулы сибутрамина.

Последствия употребления данного психотропа напоминают состояние "ломки", иначе известной, как абстиненции у наркоманов. Оно выражаются в тревожности, вялости, проблемах со сном, координацией, все это может сопровождаться плохим настроением и склонностью к суициду. Также возможны головокружение, тремор конечностей, боль за грудиной, нарушения слуха, отеки и расстройства дыхания.

При обыске жилья правонарушительницы полицейские нашли 31 блистер запрещенного "продукта". Также у женщины были изъяты: банковская карта, куда ей перечисляли деньги за таблетки и компьютер, с которого она работала.

Продавец "пилюль для похудения" задержана по статье 208, ей сообщили о подозрении по статье 307 часть 2 (незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно). Женщине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: таблетки изъятые из квартиры аферистки (kiev.informator.ua)

Сообщалось, что Суд арестовал инспектора Лукьяновского СИЗО, который передавал заключенным наркотики.

Напомним, в самом центре Одессы неадекватный мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, избивал женщин. В числе пострадавших была и беременная девушка. Позднее полиция отпустила мужчину на свободу.

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