Замерз насмерть из-за "копов"? Неожиданный поворот в скандале

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети появилась важная информация о погибшем

Полицейских, из-за которых замерз насмерть молодой человек под Киевом, Печерский суд 1 марта избрал меры пресечения. Отмечается, что они превысили свои служебные полномочия, что привело к смерти задержанного. В то же время в интернете описана другая версия трагедии, якобы мужчину избили до смерти, а труп вывезли в лес.

Как говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, двух "копов" оставили под стражей без возможности внесения залога, а третьего отправили под круглосуточный домашний арест и на 2 месяца отстранили от должности.

Так, 17 февраля в Киеве патрульные задержали агрессивного молодого человека. Предположительно, он был под наркотиками. Правоохранители вызвали ему "скорую", но затем решили отвезти домой в Вышгород.

На молодого человека надели наручники. Всю дорогу он настойчиво пытался выйти из машины и отказывался возвращаться в Вышгород. В итоге "копы" просто высадили нарушителя на выезде из Киева.

На следующее утро в лесополосе был обнаружен труп молодого человека. Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, причиной смерти стало переохлаждение.

Скрин: facebook.com/dbr.gov.ua

Действия патрульных были квалифицированы по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса. Им "светит" срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на 3 года.

Отметим, что в сети появилась информация, что погибшего звали Александр, и ему был 31 год. Наталия Самарина сообщила, что училась с ним в одном классе.

По ее словам, молодой человек жил в Киеве на Оболони, а не в Вышгороде.

Наталья уверена, что Александра избили и выбросили, а на его теле были видны следы побоев.

"Какое переохлаждение? Вчера его хоронили - весь побитый был... Уроды вы гнилые. И родные просто так не оставят это дело", - написала она в Facebook.

Женщина добавила, что у Александра остался сын.

Комментируя слова одного из юзеров о том, что в деле о смерти молодого человека будет проведено расследование, ведь полиция возбудила уголовное дело "против своих, и не скрывает зашквару", Самарина подчеркнула: "они человека побили до смерти и вывезли в лес, выкинули труп". А это картидально отличаеться от сообщения полиции.

Скрин комментариев: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Нужно сказать, что украинцы с возмущением отреагировали на сообщение о гибели парня из-за превышения полномочий полицейскими:

"Более мутной истории не встречал";

"Интересно узнать мотивы такого поведения полицейских. Ведь знали, что по факту применения спецсредств будет расследование и им надо будет объяснять свои действия. И тем не менее, пошли на нарушение, а уже, как и везли домой, то почему же не довезли? В связи с этим у меня есть предположения и вопросы. Предположение: думаю, что там мог иметь место материальный интерес. Вопрос: будете, уважаемые господа, информировать нас о ходе рассмотрения дела в отношении этих "полицейских"?"

"Я во многое могу поверить, но в то, что патруль решил неадекватного задержанного жителя отвести домой в область ночью, а потом передумал... У вас там хоть какой-то отбор на умственные способности проходят или "есть 2 ноги - вы приняты!"? Или вы не договариваете снова?"

"Вы погоду смотрели в этот день? +1 - +7, какое переохлаждение! Может, он от наркоты умер?"

"Так а скорая в этой патологической "правдивой" версии куда делась?"

Скрин комментариев: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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Также мы писали о том, что в Ивано-Франковской области озлобленные учителя избили полицейских.

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