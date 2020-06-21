Жительница взорвавшегося дома в Киеве рассказала о чудесном спасении

Жительница дома в Киеве, который сильно разрушило взрывом на Позняках утром 21 июня, рассказала о пережитом ужасе и чудо-спасении.

Ирина говорит, что в это утро проснулась от того, что ее будто бы что-то толкнуло и подбросило вверх на кровати, пишет ГолосUA.

Девушка говорит, что после толчка возникло чувство паники. Еще не понимая, что же произошло, она побежала к входной двери, но ее заклинило.

"В это время в двери позвонил сосед и я крикнула, что меня заблокировало. Он буквально выломал двери. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть - коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически", - говорит Ирина.

После этого в течение часа, ее и более 20-ти других жильцов дома спасатели доставали через крышу.

Так выглядит дом с обратной стороны - некоторые квартиры "пробило" насквозь (фото: РБК-Украина)

Напомним, что из-за взрыва в доме по адресу Соломии Крушельницкой, 1/5, разрушено пять этажей. По информации Виталия Кличко, погибло двое людей, но в ГСЧС говорят про одного погибшего.

Спасатели обнаружили живым малолетнего ребенка под завалами. Предполагается, что в квартире могут оставаться родители. Всего было спасено три человека, которые оказались под руинами.

Как мы писали ранее, жители дома назвали виновников взрыва многоэтажки в Киеве. В то же время в МВД разрабатывают две версии: газ или взрывное устройство. Сейчас полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом, где произошел взрыв.

Всех пострадавших от взрыва на время переселят в интернат на Харьковском шоссе, где их обеспечат питанием.

Ранее мы также сообщали, что взрыв дома в Киеве показали с высоты птичьего полета и масштабы поражают.