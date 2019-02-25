В Житомире погиб майор ВСУ: все подробности

В Житомире майор ВСУ из Николаева упал с моста и утонул (фото: unsplash.com)

Офицер находился в Житомире в служебной командировке

В субботу, 23 февраля, в Житомире погиб офицер Вооруженных Сил Украины из Николаева в звании майора, сообщают Новости-N со ссылкой на собственный источник в военной прокуратуре.

Известно, что офицер ВСУ, майор Т., находился в Житомире в служебной командировке. Он упал с моста в воду и не смог выплыть. Тело погибшего извлекли из воды и направили в Житомирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время часть, в которой погибший проходил службу, дислоцирована на полигоне Широкий Лан под Николаевом.

Тело погибшего доставили в Николаев два его сослуживца.

Пользователи сети пишут, что майор неудачно отпраздновал 23 февраля. Они также удивляются, как можно было упасть с моста, на котором есть ограждения.

"А город подумал, ученья идут", - написал один из комментаторов.

"Как бы там не было? А человека жалко! Соболезнование родным и близким", - сочувствует другой пользователь.

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