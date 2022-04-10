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Под Харьковом в плен попал известный писатель и волонтер Владимир Вакуленко

Фото: Возле Изюма похитили украинского писателя Владимира Вакуленко (zhinka)
Автор: Анна Шиканова

В селе Капитоливка возле Изюма Харьковской области российские оккупанты взяли в плен украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко. Вероятно, с ним в плену оказался и сын-подросток.

Детали рассказала бывшая жена Ирина Новицкая.

"Вчера подтвердилось то, что уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, приблизительно неделю назад тому забрали по доносу российские вояки, или представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна", - сообщила Новицкая.

В последний раз на связь Владимир Вакуленко выходил 7 марта. О его местонахождении на данный момент ничего не известно. Новицкая считает, что причиной могла стать проукраинская позиция Вакуленко и его участие в АТО.

Фото: Владимир Вакуленко

Владимир Вакуленко – общественный деятель, писатель, переводчик и волонтер. Автор 13 книг, обладатель литературных премий, автор многих работ в альманахах, был главным редактором нескольких журналов.

У него двое сыновей – 1995 и 2008 года рождения, Владислава и Виталика. У Виталика диагностирован аутизм, мальчик постоянно проживал с отцом.

Участник Революции Достоинства в 2014 году, был ранен титушками в Мариинском парке. С 2015 года активно занимался волонтерством, в 2016 году был на передовой возле Марьинки, но не как военный.

Напомним, ранее мы писали о том, оккупанты три дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля, ветерана флота СССР.

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