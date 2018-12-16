Пришельцы? На Луне обнаружили необычное отверстие (видео)

Археологи, которые работают виртуально, увидели на Луне очень странное отверстие прямоугольной формы. Это произошло во время анализа снимков, который сделал спутник. Это произошло в районе ударного кратера Банкрофт. Он располагается на восточной границе Моря Дождей.

Отверстие на Луне (Скриншот с YouTube)

Ученый Скотт Уоринг считает,что на Луне его коллеги могли обнаружить базу инопланетян. Черный прямоугольник, который отчетливо виден на снимках, может быть входом в некоторое помещение. По мнению Уоринга, Луна – это искусственное тело, многочисленные открытия только подтверждают эту мысль.

Отверстие указывает на то, что, возможно, это вход на базу пришельцев. По мнению ученого, эта база образовалась задолго до того, как на Земле появилась жизнь

Как ранее сообщалось, глава компании SpaceX Илон Маск представил первого туриста, что будет отправлен в путешествие вокруг Луны.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками.