Прибульці? На Місяці виявили незвичайний отвір (відео)

Археологи, які працюють віртуально, побачили на Місяці дуже дивне отвір прямокутної форми. Це сталося під час аналізу знімків, який зробив супутник. Це сталося в районі ударного кратера Банкрофт. Він розташовується на східному кордоні Моря Дощів.

Отвір на Місяці (Скріншот з YouTube)

Вчений Скотт Уорінг вважає,що на Місяці його колеги могли виявити базу інопланетян. Чорний прямокутник, який виразно видно на знімках, може бути входом в деякий приміщення. На думку Уоринга, Місяць – це штучне тіло, численні відкриття тільки підтверджують цю думку.

Отвір вказує на те, що, можливо, це вхід на базу прибульців. На думку вченого, ця база утворилася задовго до того, як на Землі з'явилося життя

Як повідомлялося раніше, глава компанії SpaceX Ілон Маск представив першого туриста, що буде відправлений у подорож навколо Місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками.