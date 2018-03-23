Ученые рассказали, что один из сезонов на Земле станет гораздо длиннее

Деятельность человека сильно влияет на изменение климата

Израильские ученые из Университета Тель-Авива сообщили, что всоре климат на Земле может значительно измениться. По словам специалистов, сухой и жаркий период может увеличиться до шести месяцев.

Парниковые газы — основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, пришли к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу — на 50%.

Специалисты предупредили, что в таких странах, как Египет, Израиль, Ливан и Турция, сухой период может увеличиться до шести месяцев, а сезон дождей сократится всего до двух. Такие изменения колоссально повлияют на жизнь региона и ухудшат качество водных ресурсов.

По словам ученых, предотвратить глобальное потепление невозможно.

Как ранее сообщалось, под конец 21 столетия человечество может столкнуться с новым катаклизмом.

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