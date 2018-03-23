Вчені розповіли, що один з сезонів на Землі стане набагато довше

Діяльність людини сильно впливає на зміну клімату

Ізраїльські вчені з Університету Тель-Авіва повідомили, що всоре клімат на Землі може значно змінитися. За словами фахівців, сухий і спекотний період може збільшитися до шести місяців.

Парникові гази — основний фактор, відповідальний за кліматичні зміни, і він безпосередньо пов'язаний з діяльністю людини. Ізраїльські вчені, що опублікували своє дослідження в Міжнародному журналі кліматології, прийшли до тривожних висновків: якщо діяльність людини буде впливати на клімат такими ж темпами, до середини століття тривалість літнього періоду зросте на чверть, а до кінця — на 50%.

Фахівці попередили, що в таких країнах, як Єгипет, Ізраїль, Ліван і Туреччина, сухий період може збільшитися до шести місяців, а сезон дощів скоротиться лише до двох. Такі зміни колосально вплинуть на життя регіону і погіршать якість водних ресурсів.

За словами вчених, запобігти глобальне потепління неможливо.

Як раніше повідомлялося, під кінець 21 століття людство може зіткнутися з новим катаклізмом.

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